Vídeo mostra desespero de flamenguistas durante tiroteio em Manaus

As imagens mostram um carro modelo Volkswagen Gol, de cor vermelha, se aproximando do homem, identificado apenas como Geovane, e os ocupantes do veículo atiram diversas vezes contra ele. Mesmo baleado, ele conseguiu correr e escapar dos bandidos.

Manaus/AM - Um vídeo de uma câmera de vigilância mostra o momento em que flamenguistas ficam desesperados durante tiroteio que terminou com um homem baleado. A ação criminosa ocorreu enquanto os torcedores assistiam a final da Copa do Brasil entre São Paulo e Flamengo, neste domingo (24), na rua Santa Helena, bairro São Raimundo, zona oeste de Manaus.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.