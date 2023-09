No Amazonas, 34 pessoas são presas durante fim de semana

Manaus/AM - Trinta e quatro pessoas foram presas e quatro adolescentes foram apreendidos, durante o fim de semana (22 a 24 de setembro), no Amazonas.

Das 34 prisões efetuadas, nove foram por tráfico de drogas. Conforme o relatório do do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), as prisões foram registradas em Manaus e nos municípios de Benjamin Constant, Fonte Boa, Lábrea, Manacapuru, Parintins, Presidente Figueiredo e Tabatinga.

Além das prisões por tráfico de drogas, a Secretaria de Segurança Pública do Estado Amazonas (SSP-AM) também registrou a prisão de pessoas envolvidas em crimes de assalto a mão armada, roubo, corrupção de menores, tentativa de homicídio, importunação sexual, violência doméstica, porte ilegal de arma de fogo, e receptação. Três foragidos da justiça também foram capturados.

Manaus

Um homem de 24 anos foi preso, no bairro Puraquequara, zona leste de Manaus, por policiais da 28ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

De acordo com o relatório do Ciops, os policiais encontraram e apreenderam em posse do suspeito 119 porções de oxi, uma porção média de maconha, uma balança de precisão e R$ 120 em espécie.

Ainda na mesma zona, dois homens, de 38 e 48 anos, foram presos pela 9ª Cicom, na Rua Castanho, bairro São José Operário. A prisão foi realizada após denúncia, que informava o local da venda das drogas. Os suspeitos tentaram fugir, mas sem êxito.

No local foram encontradas e apreendidas 32 porções de oxi, 13 porções de cocaína, 52 porções de maconha, uma balança de precisão, uma máquina de cartão, uma calculadora, um tablet e dois notebooks.

Em ambas as ocorrências, os suspeitos foram conduzidos para o 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Interior

Dois homens de 18 e 28 anos foram presos, e dois adolescentes de 14 e 15 anos foram apreendidos, por policiais da 7ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM).

Os envolvidos foram presos e apreendidos por tráfico de drogas, associação ao tráfico e corrupção de menores, no município de Presidente Figueiredo.

Conforme o relatório policial, a 7ª CIPM realizava patrulhamento de rotina, quando moradores da região fizeram uma denúncia anônima. Após a coleta das informações, a equipe encontrou e apreendeu com o quarteto 102 trouxinhas de entorpecentes (entre cocaína e maconha), um celular, quatro redes, três mochilas, utensílios pessoais e R$ 130 em espécie.

Os suspeitos foram encaminhados para a 37ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP).