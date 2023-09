Homem é encontrado morto em casa de 'desconhecido' no Amazonas

Manaus/AM - Diogo Nascimento de Matos, de 30 anos, foi encontrado morto em cima de uma poça de sangue, na manhã desta segunda-feira (25), na rua Urucará, no bairro de Palmares, no município de Parintins, interior do Amazonas, na casa de um desconhecido.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi morta com vários tiros, mas não há informações sobre as circunstâncias do crime.

O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.