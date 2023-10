PMs são afastados após ação que terminou com morte de aluno da Ufam em Manaus

Manaus/AM - Dois policiais militares, que não tiveram os nomes divulgados, foram afastados dos cargos por suspeita de envolvimento na morte do aluno da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), Marco Aurélio Winholt Castro, de 20 anos. O crime ocorreu no dia 06 deste mês, durante ação policial na comunidade Raio de Sol, no bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus.

Segundo a familiares, Marco Aurélio estava com amigos na rua quando viram um carro passar em alta velocidade e uma viatura logo atrás. O grupo ficou assustado e correu, no entanto, o estudante foi baleado nas costas e morreu ao dar entrada no Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo. A família da vítima acusa um dos policiais pela autoria do disparo.

Em nota, a Polícia Militar do Amazonas (PMAM) informou que "um Inquérito Policial Militar (IPM) foi instaurado" para apurar os fatos.