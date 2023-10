'Mariate' é preso com drogas ao sair de condomínio na Ponta Negra em Manaus

Manaus/AM - André Amorim Bandeira, conhecido como “Mariate”, de 24 anos, foi preso com drogas, nesta terça-feira (10), ao sair de um condomínio no bairro Ponta Negra, zona Oeste de Manaus. Ele é apontado pela Polícia Civil do Amazonas (AM) como traficante de uma facção criminosa, suspeito de cometer diversos homicídios, sendo considerado de alta periculosidade.

Além de Mariate, também foram presos o motorista dele, João Vitor da Silva Lima, e Abraão Andrade dos Santos, ambos com 23 anos.

“O André é um velho conhecido da polícia, que vinha sendo monitorado por conta do envolvimento com a distribuição de drogas nas zonas sul e centro-sul. É um criminoso altamente perigoso, que é envolvido com um triplo homicídio e suspeito de um assassinato neste ano no bairro Morro da Liberdade”, disse o delegado Cícero Túlio, titular do 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Durante a prisão, ‘Mariate’ revelou onde funcionava um laboratório de drogas que seria responsável por abastecer toda a área da zona sul de Manaus. Ao chegar no endereço, os militares prenderam João Vitor e Abraão.

Com os suspeitos foram apreendidos cerca de 5 mil papelotes de cocaína, material para embalagem, uma prensa, balança eletrônica, filtros para embalagem de maconha, uma pistola e diversos materiais utilizados no laboratório de drogas.

O trio vai responder por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo e ficará à disposição da justiça.