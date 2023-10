Pilotos são presos suspeitos de transportar drogas em avião no Amazonas

Manaus/AM - Dois pilotos de avião, de 32 e 36 anos, foram presos durante a Operação Estol, nesta segunda-feira (09), suspeitos de integrarem uma organização criminosa que realiza transporte de drogas por via aérea no Amazonas.

De acordo com o delegado Mário Paulo, diretor do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), diante da seca dos rios, o tráfico diversificou os meios de transporte de entorpecentes. A equipe policial, atenta a essa nova modalidade, iniciou a Operação Estol, que é apenas o início de outras investigações, que pretendem apurar o tráfico realizado por via aérea.

“No decorrer da ação foi cumprido um mandado de prisão preventiva de um piloto, 32, em um ramal do município de Manacapuru, por tráfico de drogas. No mesmo local, foi preso em flagrante um outro piloto, 36, por porte ilegal de arma de fogo restrito”, relatou o diretor.

Em continuidade a operação no bairro Tarumã, zona oeste da capital, os policiais do DRCO cumpriram mandado de busca e apreensão domiciliar e apreenderam computadores, aparelhos celulares e diversos documentos, possivelmente, relacionados ao tráfico de entorpecentes. Também foi apreendida uma caminhonete utilizada pela organização criminosa.

O delegado Paulo Benelli, diretor adjunto do DRCO, informou que foi dado cumprimento às ordens judiciais (de prisão e busca e apreensão) e realizada a prisão do outro indivíduo, que portava uma arma restrita. Ambos serão encaminhados à audiência de custódia, e ficarão à disposição do Poder Judiciário.

“As investigações devem continuar para averiguar a participação de outros envolvidos nessa organização criminosa”, salientou Benelli.

Estol é um termo utilizado em aviação e aerodinâmica que indica a separação do fluxo de ar do extradorso da asa, resultando em perda de sustentação.