Motorista suspeito de atropelar idoso é encontrado pela polícia em Manaus

Manaus/AM - Os policiais da 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) localizaram, nesta segunda-feira (09), um veículo que estava sendo procurado pelas equipes de investigação do 10º Distrito Integrado de Polícia (DIP). O motorista do veículo é suspeito de ter atropelado um idoso de 64 anos, no dia 24 de setembro, no bairro Dom Pedro, na zona centro-oeste de Manaus.

Nesta segunda-feira, o automóvel foi visto, por volta das 16h, estacionado em um posto de combustível, no Tarumã, na zona oeste. Após a visualização, um alerta foi emitido aos policiais da 20ª Cicom, que foram ao local e apreenderam o carro denunciado de estar envolvido no acidente.

O motorista e o veículo foram encaminhados ao 10º DIP. De acordo com o delegado do 10º DIP, Jander Mafra, o motorista que estava conduzindo o veículo durante a abordagem, informou à polícia que no momento do acidente, o carro estava sendo conduzido por outra pessoa, identificada por ele à polícia.

“É um crime culposo de trânsito. A pessoa que estava na picape não era a mesma que atropelou, mas identificou a pessoa envolvida no acidente. O condutor veio até a nossa delegacia, onde confirmou ter atropelado a vítima, mas disse que não era o dono do carro. O suspeito foi autuado pelo crime de lesão corporal culposa de trânsito e após os trâmites legais, vamos encaminhar toda a documentação à Justiça”, informou o delegado.