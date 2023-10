Suspeito foge e polícia apreende armas em casa na BR-319

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM), por meio do Comando de Policiamento Ambiental (CPAmb), apreendeu, na tarde de segunda-feira (10/10), três armas de fogo, no quilômetro 147, da BR -319, no município de Canutama (distante 619 quilômetros de Manaus).

Durante a Operação Tamoiotatá, por volta das 16h30, os militares trabalhavam em conjunto com o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (IPAAM) e outros órgãos de segurança, quando visualizaram um cidadão que estava em frente a uma residência. Ao perceber a aproximação das equipes, o homem fugiu do local para uma área de mata.

Na residência dele foram encontradas quatro armas de fogo e três munições intactas, sendo uma carabina, calibre 38; uma espingarda calibre 16; uma espingarda, calibre 20; uma espingarda, calibre 20; três cartuchos, calibre 20.

O material apreendido e levado ao 8ª Delegacia Interativa de Humaitá (DIH) para os procedimentos cabíveis.

Denúncias – A Polícia Militar orienta a população que, ao tomar conhecimento de ações criminosas, informe imediatamente por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.