PM recupera 19 veículos roubados em várias zonas de Manaus; Veja lista

A Polícia Militar orienta a população que, ao tomar conhecimento de ações criminosas, informe imediatamente por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.

Os menores foram abordados na avenida Max Teixeira, no bairro Flores. Além da motocicleta roubada, foram encontrados em posse dos rapazes dois simulacros de arma de fogo do tipo pistola.

Ainda na zona norte, os policiais militares da Rocam apreenderam dois adolescentes, de 16 e 17 anos, por terem roubado uma motocicleta modelo Honda CG 160 Start, de cor preta e placa PHU-9728, na rua das Hortências, no conjunto Tiradentes, no bairro Aleixo.

Os policiais montaram um cerco onde foi organizado um encontro, na rua Sorriso, localizada no conjunto Cidadão I, no bairro Cidade Nova, na zona norte, e detiveram os dois infratores, de 20 e 21 anos, que efetuariam a venda do veículo no local.

