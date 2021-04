PM prende homem após roubo de celular e detém armas de fogo em Manaus

Na varredura, os policiais encontraram uma arma de fogo de calibre 38 com numeração suprimida, contendo quatro munições intactas. O armamento e as munições apreendidas foram apresentados ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos legais.

Por volta das 2h30, as viaturas da 11ª Cicom, realizaram uma incursão no beco do Girau, próximo à avenida Beira Mar, Coroado 3 e durante a ação policial, um grupo de indivíduos fugiu ao avistar as equipes.

Conforme a Polícia Militar, equipes da 11ª e da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) apreenderam ainda uma arma de fogo, munições, um simulacro de arma de fogo no bairro do Coroado, zona Leste.

