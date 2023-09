PM investiga policiais após morte de cachorro com tiro na cabeça em Manaus

Manaus/AM - A conduta de dois policiais militares será investigada pela Polícia Militar do Amazonas (PMAM) após a morte de um cachorro durante uma abordagem, ocorrida nesta quarta-feira (20), no Conjunto Boas Novas, no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

O cachorro Bethoven, de apenas 6 meses, acompanhava o dono, que estava sendo revistado pelos militares, quando foi assassinado com um tiro na cabeça por um policial. Na ocasião, o dono do animal foi preso por suspeita de tráfico de drogas.

Um dos policiais envolvidos na ocorrência, o soldado Adriel da Cruz, informou que ele e o outro militar, ainda não identificado, teriam sido atacados por Bethoven com mordidas nas pernas. Ele confessou ter atirado na cabeça do cachorro, pois estava "temendo pela segurança de todos".

A declaração do militar foi registrada no relatório de prisão do suspeito e é contrária aos relatos dos moradores. Isso porque, segundo testemunhas, o animal era dócil e não teria tentado atacar ninguém, ele apenas estava próximo devido ao dono ser alvo de uma abordagem.

Em nota, a PM afirmou que "tem respeito por toda e qualquer vida" e que vai "instaurar procedimento administrativo para apurar a atuação dos policiais durante a ocorrência".

Confira a nota na íntegra;

"A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) informa que, tomou conhecimento da ocorrência, que resultou na prisão em flagrante de um homem por tráfico de drogas e, no disparo contra um cachorro no Conjunto Boas Novas, no bairro Cidade Nova.

A PMAM ressalta que tem respeito por toda e qualquer vida, inclusive atuando no combate aos maus-tratos aos animais e vai instaurar procedimento administrativo para apurar a atuação pontual dos policiais durante a ocorrência."