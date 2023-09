Idoso de 72 anos é espancado pelo próprio filho em Manaus; suspeito é preso

Manaus/AM - Fernando Romão Pinheiro, 33, foi preso nesta quarta-feira (20), após espancar o próprio pai, um idoso de 72 anos. O crime ocorreu na rua Barreirinha, bairro São José Operário, zona leste de Manaus. O idoso estava cheio de Hematomas pelos braços.

De acordo com policiais da 9ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), durante patrulhamento, a equipe foi acionada para uma atender uma ocorrência de agressão a idoso. Ao chegar no local, deparou-se com o homem, informando que teria sido agredido pelo seu filho, viciado em drogas. O idoso estava com vários hematomas no dois braços devido as agressões do seu filho.

Fernando e o pai foram conduzidos para a delegacia para as providências cabíveis.