Pistoleiros invadem aniversário e executam jovem na frente de convidados em Manaus

Sem tempo de reagir, o homem foi crivado por balas e morreu na hora. Durante os tiros, houve pânico geral no local e alguns convidados se jogaram no chão entre as mesas, enquanto outros saíram correndo na tentativa de se proteger dos disparos.

Manaus/AM – Um jovem de 18 anos foi executado a tiros no fim da noite desse sábado (20), enquanto participava de um aniversário de 15 anos no bairro Alvorada, na zona Centro-Oeste.

