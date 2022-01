Pistoleiro de facção é preso durante operação da SSP em Manaus

Manaus/AM - O pistoleiro de uma facção criminosa foi preso nesta quinta-feira (20), durante uma operação da Secretaria de Segurança Pública (SSP). Sendo a delegada-geral da Polícia Civil o homem é considerado um criminoso de alta periculosidade e há fortes indícios da participação dele em vários homicídios em Manaus. Além do pistoleiro, outros dois suspeitos foram detidos e mais de 10 armas e inúmeras munições foram recuperadas pela polícia. As operações continuam nesta sexta-feira (21), em Manaus e em Coari e nos próximos dias, um programa voltado para a segurança de áreas comerciais deve ser implementado. “Nós iremos agora no mês de fevereiro, o governador vai lançar dentro do programa Amazonas Mais Seguro, uma ação da Polícia Militar que vai levar mais segurança pública para as áreas comerciais. A sociedade verá nas próximas duas semanas ainda mais segurança na cidade”, diz o comandante da Polícia Militar Vinicius Almeida.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.