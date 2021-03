Piratas do asfalto que faziam assaltos em rodovia são presos no Amazonas

Manaus/AM - Natanael Sousa Ramos, de 18 anos, e Mizael Ferreira Felício, 19, foram presos nessa segunda-feira (8), suspeitos de integrar um grupo criminoso responsável por realizar diversos roubos na rodovia estadual AM-070. As prisões ocorreram no distrito de Cacau Pirêra, no bairro Nova Veneza.

De acordo com o delegado Cícero Túlio, titular da DERFV, a polícia investigava o roubo de uma motocicleta, ocorrido no dia 25 de fevereiro deste ano, quando descobriu que policiais da 34ª DIP de Careiro Castanho investigavam roubos praticados pelo grupo criminoso no entorno do município.

As apurações mostraram que se tratava do mesmo criminosos conhecidos como "piratas do asfalto", e com o compartilhamento de informações, dois membros da organização foram identificados. O delegado explica como os suspeitos agiam:

“Os infratores se aproveitavam do descuido de motoristas que estacionavam às margens da rodovia, e os abordavam de forma violenta, momento em que subtraíam seus pertences pessoais e os veículos das vítimas”, diz Túlio.

Natanael tentou fugir pelo igarapé próximo ao local da prisão, mas foi capturado pelos policiais. Ele estava foragido do sistema penitenciário e possuía um mandado de prisão expedido no dia 7 de outubro de 2020 pela Comarca de Iranduba.

Ele e Mizael irão responder por roubo majorado, receptação, associação criminosa e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Após o término dos procedimentos cabíveis, eles permanecerão na carceragem da unidade policial, à disposição da Justiça.