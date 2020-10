PF investiga grupos suspeitos de aplicarem golpes para saques do FGTS

A Polícia Federal investiga quadrilhas suspeitas de vender e comprar informações pessoais de brasileiros para fraudar o aplicativo Caixa Tem, da Caixa Econômica Federal e roubar o saque emergencial do FGTS.

De acordo com o grupo globo, os criminosos acessam as contas no aplicativo oficial. Eles cadastram um e-mail falso no aplicativo e só eles podem abrir. Uma das vítimas disse que quando tentou mudar a senha, foi informada de que havia um e-mail cadastrado que não era o dela. Ao relatar o caso nas redes sociais, outras vítimas disseram ter caído no golpe. A estimativa é que 600 contas sejam saqueadas por semana.

A Caixa afirma que está melhorando a segurança do aplicativo e orienta os beneficiários que tenham sido vítimas a procurarem uma agência para contestar o saque, com o RG e CPF em mãos.