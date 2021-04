Peruano é preso com 7 quilos de drogas no interior do Amazonas

De acordo com a polícia, o suspeito foi abordado e com ele foi encontrado uma porção de drogas. Questionado, o homem revelou que na casa dele havia mais substâncias entorpecentes. Os policiais seguiram para o lugar, onde encontraram os sete quilos de drogas e todo o material de preparo. Foram apreendidos na ação sete quilos de oxi, 500 gramas de cocaína, 40 cartelas de Dolodran Extra Forte, duas balanças de precisão e um celular.

Manaus/AM - Um homem de nacionalidade peruana foi preso, nesta sexta-feira (02), com aproximadamente sete quilos de drogas, no município de Tabatinga, interior do Amazonas.

