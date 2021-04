Suspeito de assalto é preso após sofrer acidente em Manaus

O suspeito precisou ser socorrido para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) João Lúcio para atendimento médico, possivelmente com a perna quebrada em decorrência do acidente. Após o atendimento, ele será encaminhado para o 14º DIP.

Segundo informações, os policiais realizavam patrulhamento quando viram um acidente de trânsito. Ao pararem, verificaram que o suspeito estava com um revólver calibre. 38, com numeração raspada. Ao ser questionado, o homem disse que havia acabado de roubar um celular. A polícia entrou em contato com a vítima que confirmou o fato e foi orientada a ir para ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para procedimentos legais.

