Peruana é presa com 4 kg de drogas, avaliadas em R$ 142 mil, no Amazonas

Manaus/AM - Uma mulher, de nacionalidade peruana, foi presa com mais de 4 kg de drogas, avaliadas em R$ 142 mil, nesta quarta-feira (24), em uma embarcação no município de Tabatinga, no interior do Amazonas.

De acordo com a polícia, os agentes realizavam uma abordagem de rotina no ferry boat M Monteiro, quando perceberam uma mulher em atitude suspeita. Ao realizar abordagem, os policiais encontraram uma bagagem com vários casacos e uma mochila com o forro cheio de entorpecentes. Ao todo, os policiais apreenderam 4,7 quilos de pasta base de cocaína.

A suspeita foi presa por tráfico de drogas e levada para a delegacia da Polícia Federal em Tabatinga, juntamente com o material ilícito apreendido.