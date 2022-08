Homem é preso após agredir e arremessar próprio pai em pilha de tijolos em Manaus

“A vítima chegou à delegacia, logo após o fato, apresentando lesões no pé direito e dedos, tendo inclusive uma unha arrancada, e ainda se recuperava de um ferimento no pé esquerdo há mais de um mês, também causado de uma agressão anterior praticada por esse mesmo filho. Os ferimentos da vítima são preocupantes pelo fato de ser diabético e demorarem mais tempo para cicatrizar. Além disso, o indivíduo também agrediu sua irmã, deixando-a com lesões nos braços, dedos, pernas e costas”, disse a delegada Andréa Nascimento, titular da Delegacia Especializada em Crimes contra o Idoso (DECCI).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.