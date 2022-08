Homens morrem crivados de balas em beco de Manaus

De acordo com informações da polícia, as vítimas estavam caminhando no beco citado quando pelo menos três homens armados invadiram o local a pé e efetuaram diversos disparos contra elas.

Manaus/AM - Dois homens morreram após serem crivados de balas por criminosos na madrugada deste sábado (27), no Beco Patagua, no bairro Cidade de Deus, na zona Norte de Manaus.

