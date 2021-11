Pedreiro morto após sair para comprar sandálias foi encontrado pelo filho em Manaus

Vizinhos ficaram revoltados com o assassinato e afirmaram que Sidnei era um homem de bem, cristão, pai de família e morador do bairro há mais de 20 anos. Segundo eles, o homem nunca foi envolvido em coisas ilícitas.

Ao chegar na rua, se deparou com o pai estirado no chão com três marcas de tiros na cabeça. O Samu foi chamado às pressas, mas ao chegar na cena do crime, constatou que a vítima já não apresentava mais os sinais vitais.

Manaus/AM - O corpo do pedreiro Sidnei Monteiro Padilha, 64, assassinado nesta quarta-feira (24), foi encontrado pelo próprio filho em uma poça de sangue na rua Três do bairro Nova Esperança, Zona Oeste.

