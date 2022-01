Pastor é assassinado por se negar pagar R$ 10 de conserto de energia

O pastor de uma igreja em Palmas, no sul do Paraná, morreu na madrugada deste sábado (22), depois de se negar a pagar R$ 10 para um homem que fez o conserto de uma ligação irregular de energia elétrica.

Segundo a PM, havia ocorrido uma queda de energia na rede elétrica que acabou afetando o prédio onde é localizada a igreja. O pastor pediu que um morador da área conserto, mas depois, negou o pagamento.

O homem que quis cobrar o valor do pastor saiu, mas voltou com dois irmãos. Eles atiraram, segundo a PM, contra as pessoas que estavam em frente à igreja. Quatro homens foram baleados, e um deles morreu. O suspeito de atirar contra o grupo também foi baleado, com um tiro no abdômen. Ele foi socorrido e depois preso.

Horas depois, criminosos foram até a casa do pastor, e o mataram com 10 tiros. Como resposta, a população queimou a casa de um dos suspeitos da morte do religioso.

O caso é investigado.