Passageiro fica ferido após colisão entre carros em Manaus

Manaus/AM - Um acidente de trânsito envolvendo dois carros deixou uma pessoa ferida, nesta sexta-feira (25), na avenida Autaz Mirim, no bairro São José, zona Leste de Manaus.

Conforme informações da Polícia Militar, o acidente ocorreu após o motorista de um carro modelo Gol, supostamente embriagado, perder o controle do veículo e atingir um outro carro, modelo HB20, cinza, que estaria estacionado na via, sem ocupantes no momento do acidente.

O motorista foi identificado apenas como Carlos e estava com um passageiro que ficou ferido. A vítima sofreu um corte na cabeça e foi socorrido para o Hospital e Pronto Socorro João Lúcio.

Carlos foi encaminhado ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para fazer o teste do bafômetro e prestar esclarecimentos sobre o ocorrido.