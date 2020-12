Após denúncias, grupo foge e PM apreende drogas e dinheiro no Amazonas

Manaus/AM - Policiais Militares do 1° Grupamento de Polícia Militar (GPM), subordinado ao 3° Batalhão de Polícia Militar (BPM), na quarta-feira (23/12), por volta das 15h, foram acionados por dois conselheiros tutelares, do referido município, para averiguar uma ocorrência de consumo de entorpecentes em uma residência na Rua Manoel Miranda Filho, no Bairro São Francisco. Quando a guarnição chegou ao local, os suspeitos já haviam evadido da residência, que ficou aberta.

A equipe realizou a revista na residência onde foram encontradas 72 porções de possivelmente pasta base, 08 porções possivelmente pasta base em plásticos menores, 61 porções de erva semelhante a maconha, 01 porção média do mesmo produto pesando aproximadamente 30.9 gramas, R$ 221 (duzentos e vinte e um reais) em espécie, 01 (uma) toca balaclava, materiais para embalo, aparelhos eletrônicos, objetos pessoais, Dvds piratas, entre outros.

Diante dos fatos, a materialidade foi encaminhada à 57ª Delegacia Interativa de Polícia de Alvarães para procedimentos cabíveis.