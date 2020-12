Homem é preso após ameaçar pessoas com arma de fogo em bar no Amazonas

Manaus/AM - Um homem de 46 anos foi preso na tarde de sexta-feira (25), com uma arma de fogo no salão de danças de um bar, situado na esquina das ruas Adhemar de Barros e Manoel Sant'Ana, no município de Novo Airão.

Segundo policiais do 6º Grupamento de Polícia Militar de Novo Airão, a equipe foi solicitada via celular por frequentadores do local, denunciando a presença do homem que estaria ameaçando com a arma de fogo duas vítimas, de 47 e 38 anos de idade.

Ao chegar ao local, a guarnição encontrou o suspeito cercado e sendo ameaçado por populares.Após apartar o grupo, os policiais abordaram e revistaram o indivíduo.

Com ele foram encontrados um revólver calibre 32, numeração ilegível, seis munições intactas e objetos pessoais, como boné e molho de chaves, além da quantia de R$ 106 em espécie.

O homem recebeu voz de prisão e foi conduzido ao 77º Distrito Integrado de Polícia (DIP) de Novo Airão para as medidas cabíveis.