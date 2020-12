Estelionatário é preso com carro de Policial Militar em Manaus

Manaus/AM - Um suposto estelionatário identificado como Hugo Leite Guimarães, foi preso na noite desta sexta-feira (25), após ficar um mês com o carro de uma cabo da Polícia Militar, em Manaus.

De acordo com a 6ª Cicom, ele teria alugado o carro da policial com um documento falso. Ele teria dito que era motorista por aplicativo. Após o acordo, ele pegou o carro e começou a dar desculpas para a policial. Não atendia as ligações e outras vezes dizia que o filho estava doente.

A prisão ocorreu na rua Santa Helena, na comunidade Nossa Senhora de Fátima 2, após a mulher seguir o carro e pedir apoio para pegar o suspeito. Ele já teria vendido o rastreador do carro e o estepe. Com ele também foi encontrado um simulacro de arma de fogo.

Ao chegar na delegacia, foi constatado que tinham mais de 15 Boletins de Ocorrência registrados contra ele pelo crime de estelionato. O carro foi devolvido à proprietária e o suspeito deve continuar na delegacia para as medidas cabíveis.