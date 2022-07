Pais são presos após filha de 4 anos ficar por mais 1 hora de joelhos durante castigo

A polícia teve conhecimento do caso após vizinhos gravarem a menina pelo longo tempo de joelhos no chão de cimento. Quando os militares chegaram ao local, a criança ainda estavam na mesma posição.

Os pais de uma criança de quatro anos foram presos após deixarem a filha por mais de uma hora de castigo de joelhos e com rosto encostado na parede durante 'castigo'. O caso aconteceu no último domingo (3), no Espírito Santo.

