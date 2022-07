Falso mototaxista e comparsa são presos com arma em Manaus

Os militares então pediram para que os suspeitos parassem para passarem por revista pessoal, e encontraram com garupa, uma arma calibre 38. Desesperado por receber ordem de prisão, o suspeito disse que a arma era do falso mototaxista, que preferiu ficar em silêncio.

Manaus/AM - Dois homens foram presos na noite desta terça-feira (5), com arma de fogo no bairro Nova Conquista, na Zona Leste de Manaus.

