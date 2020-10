Pai grava vídeo agredindo bebê para mãe da criança reatar casamento

Está em investigação da polícia um vídeo em que um pai aparece acordando uma bebê de apenas um ano com tapas e socos. O caso aconteceu, segundo um site do sistema Globo, em Vila Ferroviária, Zona Sul de Teresina. O suspeito ainda não foi localizado.

A motivação para as agressões, segundo o próprio suspeito, é porque a mãe da criança teria saído de casa e iniciado um novo relacionamento.

Na gravação, o homem agride a filha e dispara: “Olha aí, tua filha aí ó. Deixa eu saber que tu tá com outro homem pra tu ver. Ela já sofre demais, eu todo dia meto ‘mãozada’ nela porque você foi embora. E quando eu estou drogado, quando eu lembro. Eu acordo ela debaixo de murro. Olha aí ó”, diz o suspeito. A criança se deita, calada e esconde o rosto.

A Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) já está em busca do suspeito; O Conselho Tutelar foi até a casa onde teriam acontecido as agressões, e teve apenas as informações de que a menina foi com a mãe e a avó materna para outra cidade.