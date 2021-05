Padeiro é condenado por estuprar idosa de 72 anos em Manaus

O homem foi condenado a 29 anos e um mês de reclusão em regime fechado, pela prática do crime de estupro. Após o término dos procedimentos cabíveis no 1º DIP, ele será encaminhado para a Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde ficará à disposição da Justiça.

“Tomamos conhecimento sobre o fato após a filha da vítima registrar a denúncia relatando o caso, que a sua mãe havia lhe contado. Com base nisso, solicitamos da Justiça o mandado de sentença condenatória em nome do indivíduo, tendo sido este expedido no dia 20 de abril deste ano”, disse o delegado.

De acordo com o delegado Marcos Arruda, o padeiro era amigo dos filhos da vítima, e na ocasião do ato criminoso, na residência da idosa, ele se aproveitou desta convivência para praticar o estupro.

