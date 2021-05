Adolescentes são flagrados pendurados em caminhão em rodovia

Ainda segundo a publicação, os adolescentes contaram que aproveitaram o momento que o motorista reduziu a velocidade para passar em um redutor e pularam no veículo. O objetivo era sair de Campina Grande com destino a João Pessoa.

Dois adolescentes de 15 e 16 anos foram flagrados pendurados na traseira de um caminhão, no último domingo (2), na BR-230 próximo a cidade de Massaranduba, no Agreste paraibano.

