PC alerta para golpe da falsa identidade em app de mensagens

Manaus/AM - O golpe de falsa identidade tem aumentado gradativamente e, com o avanço da tecnologia, vem ocorrendo também em aplicativos de mensagens. Tendo isso em vista, a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Repressão a Crimes Cibernéticos (DERCC), explica como ocorre a ação criminosa e como as vítimas devem agir diante dessa situação.

O delegado Heron Ferreira, titular da DERCC, informa que o golpista utiliza uma foto da vítima com um número de celular diferente do dela para pedir dinheiro de amigos e familiares, contando uma história inventada onde precisa do dinheiro com urgência.

“O golpe é praticado principalmente por quadrilhas de fora do Amazonas, que habilitam o número de telefone com DDD da cidade para facilitar a prática do crime”, ressaltou o delegado.

De acordo com a autoridade policial, é importante comunicar imediatamente todos os contatos da agenda telefônica do ocorrido, além de enviar um e-mail para a plataforma com o assunto. No corpo do e-mail deve ser informado o número de celular que está aplicando o golpe, com o código do país e DDD da região.

Registro de ocorrências – Em qualquer caso de golpe de falsa identidade por aplicativo de mensagens, é importante registrar um Boletim de Ocorrência (BO) na DERCC, que fica na Delegacia Geral, localizada na avenida Pedro Teixeira, 180; no Distrito Integrado de Polícia (DIP) mais próximo; ou por meio do site da Polícia Civil, no endereço eletrônico www.delegaciainterativa.am.gov.br. Após a denúncia, os procedimentos criminais serão instaurados.