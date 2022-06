Operações no Amazonas prendem 18 pessoas e apreendem 9 armas

No município de Barcelos , um jovem de 19 anos foi preso pelo crime de tráfico de drogas, na madrugada de sábado (25). A guarnição apreendeu com ele três porções de pasta base de cocaína, R$ 240 em espécie e um aparelho celular. Ele foi conduzido à delegacia do município e autuado em flagrante pelo crime.

No domingo (26), policiais militares da 28ª Cicom prenderam um homem de 25 anos, que estava em posse de 32 trouxinhas de oxi, sete trouxinhas de maconha e uma porção grande de cocaína, no bairro Colônia Antônio Aleixo, zona leste de Manaus. O suspeito foi encaminhado ao 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

No sábado (25), um homem de 49 anos foi preso pelo crime de estupro de vulnerável, praticado contra um menino de 6 anos, no bairro Compensa, zona oeste da cidade.

Entre a manhã de sexta-feira (24) e as primeiras horas desta segunda-feira (27), as equipes da PM apreenderam mais de 10 quilos de drogas, nove armas de fogo, 28 munições e mais de R$ 500 em espécie.

