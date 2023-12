Operação prende líder e três membros de milícia que aterrorizava moradores em Manaus

Sobre o líder, Fábio diz que o homem tinha mandado de prisão em aberto por homicídio. No momento da prisão, ele foi achado com documento falso e vai responder também por formação de milícia. Os demais presos também já tem ficha criminal.

“Conseguimos prender o líder do grupo, que coordena o tráfico ali na rua Santa Luzia. Todas elas moram na rua Santa Luzia. E hoje deflagramos a segunda fase da operação que resultou em mais 3 presos e em cumprimento de mandado de prisão. Sendo que duas situações houve flagrante. Com a apreensão significativa de dinheiro, drogas e uma arma de fogo”, ressalta.

O delegado diz que todos os presos são vizinhos, moram na mesma rua e fazem parte do mesmo grupo criminoso. O líder foi preso com eles.

“Há alguns meses estamos investigando grupos milicianos que atuam no bairro Compensa. Que abordam moradores, que abordam Uber, qualquer veículo que chega diferente num local. Que fica monitorando a entrada e a saída da polícia (...) E esse grupo estava literalmente utilizando armas de fogo para abordar as pessoas. Inclusive há relatos de disparo de arma de fogo em direção a um veículo que eles acreditavam ser uma facção rival”, diz o delegado Fábio Aly, do 8º DIP.

