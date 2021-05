Operação mira funcionários envolvidos em venda ilegal de terras em Manaus

As investigações da Delegacia Especializada em Combate à Corrupção vêm acontecendo há um ano e apura o esquema criminoso desde do ano de 2018. Um dos líderes do grupo criminoso foi afastado do cargo que ocupava a partir de medida cautelar solicitada à Justiça do Amazonas.

A ação cumpre oito mandados de busca e apreensão nas residências dos envolvidos, desde as primeiras horas da manhã. Esta é a terceira fase da operação, que vem acontecendo desde agosto do ano passado.

