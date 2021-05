Jovem é sequestrado e executado por membros de facção em Manaus

No local, os criminosos filmaram a execução da vítima e compartilharam as imagens em grupos de Whatsapp. Em determinado trecho, a vítima confessa que pertence a uma nova facção identificada como CDN e entrega nomes de alguns líderes do grupo.

Manaus/AM - Ítalo Abrão Sales Amaral, 18, foi assassinado com dois tiros na cabeça, na rua Iá, no Distrito Industrial, na Zona Leste.

