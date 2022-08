Operação Marina apreende mais de 160 Kg de drogas escondidos em buraco nas Anavilhanas

Manaus/AM – Mais de 160 Kg de drogas foram apreendidos durante a segunda fase da “Operação Marina” do Departamento de Narcóticos (Denarc) e outras polícias, na região do Arquipélago de Anavilhanas, no município de Novo Airão, no Amazonas, nessa quinta-feira (4).

A droga estava escondida em um buraco em regiões de difícil acesso. Além da apreensão do entorpecente, cinco pessoas foram presas, três foram indiciados, dois carros, três lanchas e uma espingarda foram apreendidas.

Segundo a delegada Tamara Albano, a ação é um desdobramento da operação deflagrada há alguns dias que culminou com a apreensão de mais de 1 tonelada de drogas.

As investigações em torno do caso começaram há cerca de seis meses, após denúncias do tráfico internacional que usava a rota para deslocar e distribuir o material.

Ela afirma que todos os envolvidos no esquema foram presos no decorrer dos trabalhos. O prejuízo ao crime organizado é de mais de R$ 22 milhões.