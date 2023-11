Operação Festipaz: Dupla é presa por porte ilegal de arma de fogo e rojão no Amazonas

Ainda conforme a autoridade policial, foi realizado um trabalho de inteligência com monitoramento de pessoas reincidentes ao crime de roubos de aparelhos celulares em grandes eventos que ocorrem no município.

De acordo com o delegado Mateus Imperatriz Moreira, titular da 77ª DIP, a operação contou com o apoio do Departamento de Polícia do Interior (DPI), que enviou equipes de delegados, escrivães, investigadores e uma delegacia móvel para a atuação durante o festival.

Manaus/AM - Durante a Operação Festipaz 2023, foram presos Maurício Passos dos Santos, porte ilegal de arma de fogo, e Nailson Lima da Costa por roubo no município de Novo Airão, durante o Festival do Peixe-Boi 2023.

