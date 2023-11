Suspeito é preso após assaltar rota do Distrito em Manaus

Conforme o comandante do Batalhão Leste, Coronel Wener, a polícia localizou o carro, Fiat Uno, usado na ação criminosa. Com o suspeito foram apreendidos 02 celulares e um simulacro de arma de fogo.

Manaus/AM - Um homem foi preso após assaltar uma rota do Distrito Industrial, nesta terça-feira (31), em Manaus. A prisão ocorreu após a ação criminosa, na avenida Tancredo Neves, no bairro do mesmo nome, na zona leste. O nome dele não foi divulgado pela polícia.

