Operação da PF cumpre 16 mandados de busca e apreensão contra madeireiras

As investigações tiveram início em agosto de 2020, após fiscalização realizada pela SEDAM/RO (Secretaria de Estado de Desenvolvimento Ambiental do Estado de Rondônia) e pelo Batalhão de Polícia Ambiental da Polícia Militar do Estado de Rondônia. Ao verificar a quantidade de madeiras nos pátios das empresas, em relação ao Sistema DOF, constataram-se diversas irregularidades.

Dezesseis mandados de busca e apreensão foram cumpridos pela Polícia Federal, nesta terça-feira (27), nas cidades de Alto Paraíso, Buritis e Ariquemes, em Rondônia, durante a 'Operação Floresta' que atua no combate aos crimes ambientais cometidos por madeireiras irregulares que atuam no Estado.

