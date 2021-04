Jovem é apreendido ao chegar com vítima agonizando em hospital de Manaus

Manaus/AM - Um adolescente de 16 anos, foi apreendido na tarde desta terça-feira (27), após chegar a um hospital na Zona Leste de Manaus, com uma jovem com um profundo corte no pescoço.

Segundo informações do subtenente França, o adolescente, que estuda em uma escola particular no bairro do Tarumã, contou a polícia que estava indo de carro para a aula quando avisou uma mochila azul no meio da rua, e quando se aproximou para pegar o material, avistou a vítima agonizando no chão e a colocou dentro do veículo, seguindo em direção ao Hospital Platão Araújo.

Logo que chegaram na unidade de saúde, os policiais questionaram ao suspeito sobre a motivação dele não ter chamado uma ambulância, ou acionado a polícia, mas o adolescente não soube explicar e então, foi levado para a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deeai), para prestar esclarecimentos.

A mãe do rapaz foi acionada, e também deve prestar depoimento sobre a motivação de dar a um menor de idade, a permissão de pegar um veículo.

O caso segue em investigação e o estado de saúde da vítima não foi divulgado.