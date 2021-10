Operação da PC cumpre 11 mandados contra homicidas e traficantes no Amazonas

Manaus/AM - Equipes da Polícia Civil realizam uma operação na manhã desta quarta-feira (20), no município de Iranduba, no interior do Amazonas.

O objetivo é cumprir 11 mandados de busca e apreensão em endereços ligados a suspeitos de envolvimento em crimes de homicídio e tráfico.

Desde as primeiras horas da manhã, os policiais estão em ação. A Operação conjunta envolve Departamento de Polícia Metropolitano (DPM), Departamento de Polícia do Interior (DPI), Departamento de Investigação Sobre Narcóticos (Denarc) e outros departamentos da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP/AM).

Os nomes dos alvos da Operação Interior Mais Seguro não foram revelados, mas uma coletiva de imprensa deve ser realizada nas próximas horas.