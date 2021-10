Com cordas amarradas ao pescoço, homens são achados mortos em Manaus

Manaus/AM - Dois homens foram encontrados mortos com cordas amarradas no pescoço na manhã desta quarta-feira (19), no terreno de uma empresa de barro, no bairro Lago Azul.

As vítimas foram achadas por volta das 5h e segundo a polícia, eram moradores do Conjunto Viver Melhor. Um deles usava a camisa de uma lanchonete da área e foi reconhecido pela dona do estabelecimento.

De acordo com a mulher, ele é familiar de uma ex-funcionária e por isso trajava a camisa. A perícia concluiu que os dois homens foram mortos por estrangulamento há pouco tempo e tiveram os corpos jogados no local.