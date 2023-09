Operação contra piratas de rio apreende fuzis e submetralhadoras no Amazonas

O material apreendido está estimado em R$ 450 mil. Participaram da operação a Polícia Militar do Amazonas (PMAM), por meio da Companhia de Operações Especiais (COE), a Delegacia de Repressão a Drogas (DRE-AM) da Polícia Federal (PF), e do Grupamento de Polícia Militar (GPM) de Novo Airão.

"A Polícia Militar utilizou as lanches, as lanches blindadas e aquela área lá é uma área realmente bem complicada devido a estiagem, então o pessoal chama ela de pedreira. A navegabilidade lá é muito difícil, se observar inclusive essa lancha dos piratas que estavam utilizando, é uma lancha que tem condições de navegar pelo menos com umas 12 pessoas", diz o coronel Alisson Lima.

"A população estava sendo bastante ameaçada por piratas ali naquela região de Barcelos. Após recebermos várias denúncias de que eles estavam cometendo vários assaltos, inclusive com o uso de violência aos ribeirinhos, nós determinamos que a nossa equipe de inteligência juntamente com a companhia de operações especiais deslocados para o local e lá eles permaneceram por duas semanas", explica o Coronel Klinger 2 Coronel Alysson Lima.

