Operação Andrômeda 2: Cinco homens são presos por estupro e violência doméstica no Amazonas

A autoridade policial relatou que a equipe investigativa realizou um trabalho prévio de inteligência no levantamento do paradeiro desses suspeitos, para que fosse dado cumprimento às ordens judiciais.

“As prisões realizadas hoje são decorrentes de casos ocorridos entre os meses de maio e agosto deste ano, e as ordens judiciais foram decretadas pela Comarca de Nova Olinda do Norte”, disse o delegado.

Manaus/AM - Cinco homens, de 29, 32, 36, 37 e 42 anos, foram presos nesta quarta-feira (30) por crimes de violência doméstica e estupro de vulnerável, no município de Nova Olinda do Norte, no interior do Amazonas.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.