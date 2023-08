Pirata do rio é preso com bote, fuzis e munições ao tentar fugir da polícia no Amazonas

Manaus/AM - A Polícia Militar do Amazonas (PMAM), por meio do 3º Batalhão de Polícia Militar (BPM), apreendeu, na madrugada desta quarta-feira (30/08), armas, munições, bote e combustível, no município de Tefé (a 523 quilômetros de Manaus). Na ação, um homem, de 23 anos, foi preso.

Por volta de 1h, a equipe realizava patrulhamento fluvial, quando avistou um bote, no Lago Catuá, na Comunidade de Santa Luzia. Ao perceber a aproximação policial, o infrator, que estava no bote, tentou fugir. Mas, foi detido.

Com ele foram apreendidos dois fuzis; uma espingarda calibre .12; 199 munições de fuzil do mesmo calibre; 142 cartuchos de calibre .12; R$ 3 mil em espécie; um bote de alumínio de cinco metros; um motor de 40HP e um recipiente com 50 litros de gasolina.

O indivíduo é acusado de praticar pirataria nos rios. O caso foi conduzido à 5ª Delegacia Regional de Tefé.

Denúncias

