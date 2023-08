Homem é preso após atear fogo em carro da família em Manaus

De acordo com Policiais Militares da 6ª Companhia Interativa Comunitária de Polícia (Cicom), o homem estaria sob efeitos de drogas e se revoltou contra os familiares. As chamas se alastraram e quase atinge a casa.

Manaus/AM - Um homem de 38 anos, que não teve o nome divulgado pela polícia, foi preso após atear fogo no carro da própria família, nesta quarta-feira (30), no bairro Riacho Doce, zona Norte de Manaus.

