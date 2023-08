Homem fica com faca cravada no ombro após ser perseguido por criminosos em Manaus; vídeo

Segundo informações preliminares, o homem teria marcado encontro com uma mulher, mas ao chegar no local foi atacado por criminosos. Uma câmera de vigilância mostra o momento em que a vítima corre na rua e é perseguida por dois suspeitos.

Manaus/AM - Um homem, identificado apenas como Renan, ficou com uma faca cravado no ombro após ser perseguido por criminosos, no bairro Compensa, zona oeste de Manaus.

Homem fica com faca cravada no ombro após ser perseguido por criminosos em Manaus pic.twitter.com/ovxr81DrF0

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.