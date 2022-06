Nas últimas 24h, Polícia prendeu 21 pessoas por tráfico e roubo no Amazonas

Manaus/AM - A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) prendeu 21 pessoas e apreendeu quatro adolescentes durante ações de policiamento ostensivo realizadas nas últimas 24 horas. Além de Manaus, as ocorrências também foram registradas nos municípios de Carauari, Canutama, Envira, Humaitá, Ipixuna e Nova Olinda do Norte.

Entre a manhã de segunda-feira (20) e as primeiras horas desta terça-feira (21), foram apreendidas mais de 280 porções de drogas, duas armas de fogo, cinco munições e mais de R$ 1,5 mil em espécie. A maioria das prisões foi pelos crimes de tráfico de drogas e roubo.

No bairro Japiim, zona sul de Manaus, um homem de 22 anos, foi preso por policiais militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Durante a abordagem, a guarnição encontrou um revólver calibre 38 e quatro munições do mesmo calibre, além de duas porções grandes de oxi, uma balança de precisão e um rádio comunicador.

O suspeito foi encaminhado ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP) e autuado em flagrante pelos crimes.

Um homem de 35 anos foi preso no bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus, após roubar uma mulher naquela região da cidade. A guarnição do 1° Batalhão de Policiamento de Choque (BP Choque) efetuou a abordagem, e encontrou com o suspeito a arma branca utilizada para a prática do crime e o aparelho celular da vítima. Ele foi encaminhado ao 14° DIP para os procedimentos legais.

Interior

No município de Envira (a 1.208 quilômetros da capital), um homem e uma mulher, de 22 e 23 anos, foram presos pelo crime de tráfico de drogas. A guarnição chegou até os suspeitos por meio de denúncias relatando que a dupla estava comercializando entorpecentes no bairro Nova Esperança. Em posse deles estavam duas porções grandes de maconha, uma porção média de maconha e 16 trouxinhas de maconha. Os infratores foram encaminhados à delegacia do município e autuados em flagrante pelo crime.